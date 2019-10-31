تعليق ناري بعد سقوط #الاتحاد أمام #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

علّق الناقد الرياضي محمد البكيري بطريقة نارية ومثيرة على خسارة الاتحاد لديربي جدة أمام الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد البكيري قائلًا عبر حسابه الرسمي في تويتر: “اللي يسوى وما يسوى، صار يسدد ويسجل فواتيره بردًا وسلامًا على ظهر الاتحاد”.

وتمكن فريق الأهلي من الفوز على الاتحاد في ديربي جدة بنتيجة 2-1، حيث نجح اللاعب عبدالفتاح عسيري في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الاتحاد، عند حلول الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من زميله دجانيني تافاريس.

وواصل النادي الأهلي ضغطه من أجل إضافة الهدف الثاني، حتى نجح السوري عمر السومة في إضافة الهدف الثاني عند حلول الدقيقة السابعة والثلاثين بعد تمريرة جيدة من اللاعب سعيد المولد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد بتقدم الراقي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص الاتحاد الفارق عبر اللاعب زياد الصحفي من ضربة رأسية في الدقيقة الحادية والسبعين.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 17 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند تسع نقاط في المركز الـ12.

يذكر أن نادي الاتحاد لم ينجح منذ عام 2012 في تحقيق الفوز على الأهلي في الدوري، لتتواصل العقدة بعد فوز الراقي الخميس.