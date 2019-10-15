تعيين التميمي مديراً تنفيذياً لجمعية الأطفال المعوقين

المواطن - الرياض

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، قراراً بتعيين الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي مديراً تنفيذياً للجمعية.

وأعرب الدكتور أحمد التميمي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان للثقة الغالية التي حظي بها من سموه الكريم. متمنياً التوفيق من العلي القدير في تلبية تطلعات سموه وأعضاء مجلس إدارة الجمعية في تعزيز مكانة الجمعية والعمل على استكمال مسيرتها المشرفة.

وأكد الدكتور التميمي أن جمعية الأطفال المعوقين واحدة من أبرز المؤسسات الخيرية في المملكة، وسجلها الإنساني حافل بالعديد من الإنجازات. منوهاً بالكفاءات المتميزة في جميع مراكزها، ويأمل أن يساهم كافة منسوبي الجمعية في مختلف مناطق المملكة خلال المرحلة القادمة فيرفع كفاءة العمل، والتفاعل الإيجابي في صناعة تغيير يعمل على تجويد وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للأطفال المعوقين والعمل بإخلاص على تطوير الأداء.

وأوضح الدكتور التميمي أن رصيد النجاحات الكبيرة التي حققتها الجمعية عبر نحو 35 عاماً يؤهلها لتحقيق المزيد من الإنجازات، بتطبيق أعلي معايير الجودة في الإدارة الحديثة، والحرص على مواكبة التطورات في هذا المجال بهدف تعظيم الفائدة من الكفاءات البشرية والإمكانات والقدرات المتاحة للجمعية وفي مقدمتها تقدير واحترام قطاعات المجتمع لدورها البارز في التصدي لقضية الإعاقة وفي تقديم أرقي مستوى من الخدمات التأهيلية المتخصصة للأطفال المعوقين.

وفي الختام يناشد الدكتور أحمد التميمي كل منسوبي الجمعية للتكاتف والتعاون المثمر والخلاق بأساليب ووسائل إبداعية ومبتكرة تسهم بفاعلية في تحقيق أعلى معدلات الإنجاز والعمل على تفعيل نقلة نوعية في خدمات الجمعية من أجل إنفاذ طموحات كل أفراد وقطاعات المجتمع في فترة وجيزة.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد التميمي أستاذ مشارك، في قسم التربية الخاصة، بكلية التربية، جامعة الملك سعود، وشغل منصب المستشار والمشرف العام على مكتب معالي مدير الجامعة لسنوات.