تغريدة تدفع نصراوي لانتقاد الهلال والمطالبة بمعاقبة كويلار

المواطن - محمد سمعه

لا تزال نتيجة مباراة الهلال وضمك في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تُثير ردود الفعل، خاصة بعد قول البعض إن الهلال فاز بفضل أخطاء التحكيم.

وكان الإعلامي وليد الفراج كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: عزيزي المشجع حرصًا على صحتك وضغطك وسكرك، انسَ لجنة الانضباط هذا الموسم وليس لك إلا صافرة الحكم.

وتابع وليد الفراج: المشهد أمامي واضح جدًا فهناك رغبة ما في تقليل احتكاك لجان اتحاد الكرة مع الأندية، وجماهيرها وترك القرار للحكم خلال الـ90 دقيقة فقط، الأمر واضح جدًا.

واستفزت تغريدة وليد الفراج، عبدالله بن زنان مدير المركز الإعلامي السابق بنادي النصر الذي قال: “المشهد من الأعلى، في كل جولة للمدلل خطأ مؤثر يُغير من نتيجة المباراة، حرصًا على الصحة العامة، أتمنى من لجنة الانضباط تعكس كلامك وتتدخل وتعاقب جوستافو كويلار، الذي لم يُعاقبه الحكم، العين الواحدة لا تُشاهد المشهد كاملًا، والمسرحية التفاعلية لن يصفق لها أحد فاليد الواحدة لن تُصفق”.

وكان الناقد الرياضي سلطان الزايدي انتقد الأخطاء التحكيمية في مباراة الهلال وضمك قائلًا: “هدف الهلال من فاول غير صحيح، تدلل”.