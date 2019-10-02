تغريدة تضع نجم مانشستر سيتي في ورطة

المواطن - مروة نبيل

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اتهامًا لنجم مانشستر سيتي، البرتغالي بيرناردو سيلفا بسوء السلوك بسبب تغريدته الخاصة بزميله في الفريق، بينجامين ميندي.

وكان سيلفا قد شبه زميله صاحب البشرة السمراء في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأحد الشخصيات الكارتونية، التي تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة في إسبانيا والبرتغال.

واعتبر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن هذه التغريدة تُمثل خرقًا للقوانين، لأنها تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون، على الرغم من أنها جاءت على سبيل المزاح بين صديقين، وذلك وفقًا لصحيفة “جارديان” البريطانية.

ويملك بيرناردو سيلفا، حتى يوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري، للرد على هذا الاتهام، ومن المنتظر أن يتم إيقافه لمدة 6 مباريات إذا ثبتت إدانته.