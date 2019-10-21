تغريدة رئيس #الوحدة السابق تزيد عشاق #الاتحاد غضبًا

المواطن - محمد سمعه

استفز حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق، عشاق نادي الاتحاد بتغريدة مثيرة وذلك عقب خسارة فريقهم من فرسان مكة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب حاتم خيمي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: الوحدة الكبير يرأف بحال شقيقه الأصغر الاتحاد ويهزمه بهدف وحيد، ألف مبروك لجمهور الوحدة الحبيب وللإدارة الرائعة وللاعبين الأبطال، وهارد لك لشقيقنا الاتحاد.

وأبدت فئات عريضة من جماهير الاتحاد غضبها من تغريدة خيمي، حيث قام البعض من عشاق العميد بسؤاله عن أهم الإنجازات التي حققها في مسيرته كلاعب من أجل السخرية من نادي الاتحاد.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أول أمس السبت، إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد عبر تويتر أن قرار إدارة العميد بإقالة سييرا جاء بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا.

وأعلنت إدارة أنمار الحائلي تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق في المرحلة الحالية.

وفاز نادي الوحدة على ضيفه الاتحاد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم اللاعب عبدالمحسن فلاتة لاعب الاتحاد بالهدف الأول لنادي الوحدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة والثلاثين، بعد تصويبة مخادعة ارتطمت فيه وعجز حارس نادي الاتحاد عن صدها، وانتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني فشلت محاولات نادي الاتحاد للعودة في المباراة، حيث انتهى اللقاء بفوز الوحدة الذي أصبح رصيده 15 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين، أما نادي الاتحاد فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثامن.