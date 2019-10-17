تغريدة سابقة تعزز حظوظ النصر وتُجبر الهلال على التحرك

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر قد يفكر بشكل جاد في منافسة نادي الهلال على الفوز بحقوق التواجد في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض خلال الفترة المقبلة، بعد قرب انتهاء عقد الهلال مع إدارة الملعب خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن جامعة الملك سعود ستطرح مناقصة للمنافسة على حقوق استخدام ملعبها مع بداية عام 2020.

ومن المنتظر أن يتنافس الهلال مع النصر كأحد أندية العاصمة المرشحة بقوة للفوز بحقوق استخدام ملعب جامعة الملك سعود في حال الفوز بالمناقصة.

يذكر أن عقد شركة “صلة” المستثمرة للملعب سينتهي مع جامعة الملك سعود بحلول عام 2020 بعد استمراره لمدة ثلاث سنوات.

وسيسعى نادي الهلال للتحرك من أجل تجديد عقد تمتعه بحقوق اللعب على ملعب جامعة الملك سعود خلال الفترة المقبلة، بعد تغريدة كتبها أحد النقاد الرياضيين تدعو النصر لمنافسة الهلال على نيل حقوق اللعب في ملعب الجامعة.

وفي وقت سابق، توجه الناقد الرياضي محمد شنوان العنزي بنصيحة إلى مجلس إدارة نادي النصر؛ وذلك لحل أزمة معاناة أصفر العاصمة من عدم وجود ملعب له في الرياض بعد غلق معظم الملاعب استعدادًا لموسم الرياض.

وقال العنزي في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: نصيحة لإدارة النصر، عقد الشراكة بين جامعة الملك سعود ونادي الهلال يدخل عامه الأخير، يجب تقديم عرض أكبر للجامعة والحصول على الملعب فهذا سيكون مريحًا للنادي من صداع النقل والتأجيل.