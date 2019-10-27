تغريدة سامي الجابر تضعه في مأزق

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم نادي الهلال ورئيسه السابق، سامي الجابر، عن حضوره ديربي الرياض اليوم برفقة نجله عبدالرحمن، متوقعًا تحقيق الفوز في ظل امتلاك الفريق لعدد من اللاعبين المميزين.

ولعب الهلال ضد النصر اليوم على إستاد جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز العالمي بنتيجة 2/ 1، سجل للأزرق كارلوس إدواردو، وأحرز ثنائية الأصفر عبدالرزاق حمد الله.

تغريدة الجابر:

ونشر سامي الجابر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو له بصحبه نجله وهو يُصافح محمد جحفلي، وعلق قائلًا: “من أسبوع وولدي عبدالرحمن يقول أبغى أحضر مباراة النصر”.

وتابع الجابر تغريدته قائلًا: “قلت له: الأسطورة جحفلي يمكن ما يلعب قال: فيه الشهلوب وقوميز وإداوردو الله يصلحه إذا طلب شيء يصر عليه ما أقواه عمومًا عبدالرحمن غالي والطلب النصر نحضر عسى الزعيم يجملها”.

غضب النصراويين:

ولاقت تغريدة سامي الجابر غضب من النصراويين، وعلق عضو مجلس إدارة العالمي السابق، سالم العثمان قائلًا: “هو نفسه النصر الي دمر طموحك ومستقبلك بالتدريب فلا ملامة عليك يا سامي هذا الحجم الهائل من الحقد والكره”، وكتب عبدالرحمن الفريح: “إن قالها الله راح يردون عليك بالملعب الليلة”.

وكتب أحمد بن عبدالله بعد نهاية ديربي الرياض: “طلبتوا النصر.. وأكرمكم حمد الله.. غالين والطلب رخيص يبو عبدالله”، وأعادت جماهير العالمي نشر تغريدة سامي الجابر عقب المباراة، وتغنوا بفوز فريقهم على الهلال.