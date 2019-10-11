تغريدة من حساب المنتخب السعودي تُعكر فرحة الفوز بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

تعرض حساب المنتخب السعودي عبر تويتر، التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم، لنقد شديد بسبب تغريدة نشرها حول مُسجلي أهداف الأخضر في لقاء سنغافورة أمس الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان حساب المنتخب السعودي ذكر أن عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي سجل الهدف الأول بصناعة من اللاعب عبدالإله المالكي لاعب الاتحاد، وسجل الهدف الثالث بصناعة من عبدالله الحمدان لاعب الشباب، بينما لم يذكر اسم اللاعب محمد البريك لاعب الهلال الذي صنع الهدف الثاني للاعب عبدالله الحمدان.

وعلى الفور انتقد الناقد الرياضي محمد الذايدي تصرف حساب المنتخب السعودي التابع لاتحاد القدم قائلًا: كيف يمكن أن يحدث هذا من حساب اتحاد القدم، هل عدم ذكر اسم محمد البريك أمر طبيعي، ثم من متى يتم ذكر اسم اللاعب صانع الهدف مع مُحرز الهدف.

وأضاف محمد الذايدي: نفس الأمر تكرر من حساب اتحاد القدم عندما لعب النصر والاتحاد والشباب لتمثيل المملكة قالوا نتمنى الفوز لممثل الوطن، ولم يذكروها مع الهلال عندما قابل السد القطري، يجب على الجميع بما فيهم جماهير الأندية دعم المنتخب وعدم القيام بهذه الأمور التي تُعكر فرحة الفوز، خاصة أن ما حدث عكر فرحة الانتصار بالأمس.

من ناحية أخرى، يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمواجهة المنتخب الفلسطيني، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ويرغب لاعبو الأخضر في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في التصفيات، وذلك من أجل البقاء على قمة المجموعة الرابعة سبع نقاط مع خسارة منتخب سنغافورة منافس الأخضر على القمة من منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل.

وبعد الروح المعنوية العالية التي اكتسبها لاعبو الأخضر عقب الفوز المميز بالأمس على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد، يبدأ الأخضر شحذ الهمة من أجل الفوز على المنتخب الفلسطيني في مدينة رام الله أملًا في البقاء على القمة.

وستُقام مباراة السعودية وفلسطين في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب فيصل الحسيني الدولي في مدينة رام الله.

محمد الذايدي : لم يعكر فرحة الامس إلا حساب الاتحاد السعودي بسبب هذا التصرف #سوالف_رياضية#السعودية_سنغافورة pic.twitter.com/S4ySTQNaa4 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 11, 2019