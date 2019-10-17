تغريدة نجم النصر الأسبق تكشف موقفه تجاه سامي الجابر

المواطن - محمد سمعه

علّق النجم فهد الهريفي نجم الكرة السعودية ونادي النصر الأسبق على قضية الـ170 مليون ريال بين سامي الجابر رئيس نادي الهلال الأسبق والهيئة العامة للرياضة.

وكتب الهريفي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: “أنا أشهد أنك ذئب يا سامي ما تهرول عبث، شفت موضوع الـ170 مليون وش سوى قربك وزادك حضورًا ونجاحًا، لا يهمونك يا بطل، ما هنا خلاف”.

ورد سامي الجابر، رئيس نادي الهلال الأسبق، على بيان الهيئة العامة للرياضة الذي تحدثت فيه عن عدم تلقيها أي تقرير من إدارة الهلال وقت رئاسة سامي الجابر حول الـ170 مليون ريال التي لم يتم تدقيقها.

وكتب الجابر عبر حسابه في تويتر: مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة، الذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ170 مليون ريال، أود التوضيح أن الهيئة بالفعل لم تتلق أي تقرير مالي “منفصل” بهذا الخصوص.

وأضاف الجابر: بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رُفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه، والذي على ضوئه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه سابقًا.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قالت في بيان لها أمس الأربعاء أنها لم تتلق أي تقارير من نادي الهلال وقت رئاسة سامي الجابر حول التدقيق المالي المتعلق بـ170 مليون ريال كان مجهولًا مصيرهم في خزانة النادي.