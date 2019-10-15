تغريدتان تُثيران استياء عشاق الهلال

المواطن - محمد سمعه

أثارت تغريدة للناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل استياء عشاق نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي السد القطري في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكتب عبدالعزيز المريسل عبر حسابه في تويتر: “سؤال لمتابعيني الكرام، إذا حقق الهلال بطولة آسيا وهو المتوقع بنسبة 99.9% بيكون ثالث نادي سعودي يلعب في العالمية، لكن رقم كم عربيًا بيكون، ورقم كم آسيويًا بيكون، ورقم كم بيكون من بين أندية العالم (الإجمالي)؟”.

ورد عليه الناقد الرياضي محمد شنوان العنزي قائلًا: “السؤال الأهم يابو تركي، وش نلقبه فيه؟ صراحة من الآن واحفظوا الحقوق لي، اللقب اللائق عليه “الحالمي”، فقد حلم الهلال والهلاليون 20 سنة وهذا صبر طويل وحلم طويل حينما يتحقق يجب أن يكون لقب الهلال” الهلال الحالمي”.

يذكر أن الهلال كان فاز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على نادي السد في قطر برباعية مقابل هدف، وسوف تُقام مباراة العودة يوم 22 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ولم يُحقق نادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا منذ عام 2000، وخسر النهائي مرتين في آخر 5 أعوام حيث فقد الهلال اللقب في عامي 2014 و 2017.

وفي حال تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا، فسوف يواجه المتأهل من جوانجزو إيفرجراند الصيني وأوراوا الياباني.