تغريدتان عن سر تحول أداء عبدالله الحمدان في مباراة سنغافورة

المواطن - محمد سمعه

نجح عبدالله الحمدان لاعب المنتخب السعودي في إحراز هدف وصناعة آخر خلال مباراة سنغافورة التي أُقيمت اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان عبدالله الحمدان واجه حظًا سيئًا خلال الشوط الأول وأول الدقائق من الشوط الثاني بعدما أهدر ركلة جزاء وأهدر فرصًا محققة للتسجيل.

وساند الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر اللاعب عبدالله الحمدان قائلًا: “تُعوّض يا بطل، ثقتنا بك لا تتجزأ، خيرها في غيرها يا عبدالله”.

وجاء هدف عبدالله الحمدان في الدقيقة الحادية والستين من عمر اللقاء، وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي وسنغافورة بتقدم الأخضر بهدف دون رد، حيث تمكن اللاعب عبدالفتاح عسيري من إحراز الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول بعد عمل جماعي رائع.

وعاد اللاعب عبدالفتاح عسيري ليُحرز الهدف الثالث للمنتخب السعودي في مباراة سنغافورة والهدف الثاني له في الدقيقة السابعة والستين عن طريق ثلاث نقلات بين عبدالله الحمدان وهتان باهبري وعبدالفتاح عسيري حيث أودعها الأخير بمنتهى السهولة في شباك حارس سنغافورة.

وأصبح رصيد الأخضر بعد الفوز 4 نقاط، بينما تجمد رصيد سنغافورة عند 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.