تفاصل حادث حافلة المعتمرين.. 36 حالة وفاة وإصابات متفرقة
تم مباشرة فرقتين إسعافيتين للحادث على الفور

تفاصل حادث حافلة المعتمرين.. 36 حالة وفاة وإصابات متفرقة

2019/10/17
الساعة 12:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

نشرت صحة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بيانًا صحفيًّا كشفت من خلاله تفاصيل حادث حافلة المعتمرين على طريق الهجرة.

وقالت صحة المدينة في البيان: “باشرت الصحة في المدينة المنورة ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات مساء أمس الأربعاء حادث تصادم باص على طريق الهجرة، وعلى إثر ذلك تم التوجيه برفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها”.

وأضاف “أن غرفة عمليات إدارة الطوارئ والأزمات بصحة المدينة المنورة تلقت بلاغًا مساء أمس يفيد بتصادم مركبة من فئة (باص ركاب) نتج عنه 36 حالة وفاة في موقع الحادث، وبلغ عدد الإصابات 4 إصابات”.

وقد تم مباشرة فرقتين إسعافية قامت بنقل أربع حالات المصابة إلى مستشفى الحمنة لتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة، ويجري نقل 3 منها إلى مستشفى الملك فهد العام بالمدينة لاستكمال علاجهم، كما تم إرسال أربع فرق إسعافية من إدارة الطوارئ والأزمات مساندة للحادث في نفس الموقع.


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