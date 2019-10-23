تفاصيل حادث المتحف الفرنسي.. عبارات بالعربية وعشريني عاري الصدر

تفاصيل حادث المتحف الفرنسي.. عبارات بالعربية وعشريني عاري الصدر

2019/10/23
الساعة 2:26 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

“المتحف سيتحول جحيمًا”، هذه إحدى الجمل التي استخدمها المتحصن المجهول بمتحف بلدة سان رافاييل في الريفييرا الفرنسية، والذي ظهر فيما بعد أنه غير مسلح.

ووفق ما أورد مراسل “العربية” في فرنسا، فإن رجلًا في العشرينات من عمره تحصن في متحف جنوب فرنسا، وأطلق تهديدات باللغة العربية.

وكانت الشرطة الفرنسية ومنذ الثامنة صباحًا حاصرت رجلًا داخل متحف للآثار في منطقة لو فار بمدينة “سان رافاييل” جنوب البلاد لكن ما أثار الارتياب، أن المتحصن كتب على حائط المتحف كتابات باللغة العربية، مطلقًا تهديدات، ولم تكن تدرك الشرطة طبيعة الهجوم قبل أن تكلف فريقًا خاصًا لتطويق المهاجم.

ومن الأفعال الغريبة التي ارتكبها الشاب ظهوره بعد تطويقه في الداخل عاري الصدر، حيث ألقى حجارة على ضابط حاول التدخل، ودفعه للتراجع.

وهذا المتحف المصنف مبنى أثريًا، يقع في قلب سان رافاييل القديمة، ويمتد على مساحة 800 متر مربع تشمل صالة المعرض والكنيسة المجاورة.


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