تفاصيل حالة الطقس اليوم في مناطق المملكة

المواطن - الرياض

توقعت هيئة الأرصاد اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية على نجران والرياض والقصيم.

وترصد “المواطن” في التقرير التالي، حالة الطقس بعدة مناطق في البلاد تفصيلًا:

مكة المكرمة

في الواحدة ظهرا وحتى التاسعة مساء، تنشط سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية في مكة المكرمة، هذه هي الحالة التي نبهت بها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم.

الحالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الجموم والكامل وخليص.

جازان

وعلى صعيد جازان تشهد سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل محافظات أبو عريش ، والداير ، وفيفا، وهذه الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

ومن جانبها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه.

ولفتت إلى أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصا على سلامتهم.

نجران

وفي نجران حذرت الهيئة من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بما يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمه، وحبونا، وخباش والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الـ 5 مساءً.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

عرعر

وشهدت مدينة عرعر، في الصباح، هطول أمطار خفيفة، خاصة ضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.