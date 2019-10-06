تفاصيل لقاء خالد بن سلمان ومحمد بن زايد في أبو ظبي

المواطن - الرياض

نقل نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار والرفعة.

جاء ذلك خلال استقبال ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء أمس الأحد، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات في المجالات كافة خاصة التعاون الإستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية، بحسب وكالة “وام”.

كما تناول الأمير خالد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.

وحمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحياته إلى الملك سلمان وولي العهد وتمنياته للمملكة وشعبها دوام الأمن والاستقرار والرخاء.