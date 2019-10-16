تفاصيل 5 فرص استثمارية كبرى طرحتها أمانة عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات خمس فرص استثمارية بلغت مساحتها 196، 639 م2 وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري في منطقة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن هذه الاستثمارات شملت مشاريع تشغيل وصيانة المطاعم ومقاهٍ قائمة في جبل ذرة بمساحة 8161م2 وأبو خيال على مساحة 10678 م2 ولمدة 15 سنة، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى ممشى الضباب بمساحة إجمالية 4800م2 ولمدة 25 سنة.

وأضاف أن الوكالة قدمت العديد من الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار في المجال الفندقي من خلال فرصة إنشاء وتشغيل فندق خمس نجوم لمطل جبل ثاه على مساحة 13.000م2 وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز المعارض والمؤتمرات على مساحة 160000م2 لمدة 25 سنة.

وبين الحميدي أن أمانة منطقة عسير تعد من أكبر الأمانات في المملكة من خلال طرحها للفرص الاستثمارية مؤخراً، حيث قدمت 21 فرصة استثمارية متاحة حالياً على “بوابة بلدي” في مواقع متعددة من عسير.

ولفت إلى أن طرح الفرص الاستثمارية جاء متنوعاً وموزعاً على كافة مدن ومحافظات المنطقة، وذلك بعد دراسات، وخطط دقيقة للمواقع الاستثمارية للتوصل إلى أفضل النشاطات الاستثمارية، منوهاً إلى الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في المشاركة للتنمية المستدامة بمنطقة عسير عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.

يذكر أن الفرص الاستثمارية المميزة التي طرحتها الأمانة مؤخراً جاءت امتداداً لسلسلة من الفرص والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية المنطقة ودعمها اقتصادياً.