تفرغ لـ ” التمثيل” .. ماذا يفعل حمدالله ليعود إلى التهديف؟

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر في الأوانة الأخيرة لانتقادات وهجوم شديد بسبب هبوط مستواه وابتعاده عن التهديف بجانب اتهام البعض له بأنه يُحاول السقوط في منطقة جزاء الخصم من أجل الحصول على ضربات جزاء.

وتحدث الناقد الرياضي عماد الصائغ عن أداء حمدالله في الموسم الجاري قائلًا: حمدالله تفرغ للتمثيل وترك التهديف، وما يُقدمه هذا الموسم أقل من 10 % عن الموسم الماضي.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض حمدالله فيها للنقد الشديد حيث قال الإعلامي الرياضي طارق النوفل : حمد الله أفضل لاعب وممثل على أرض الملعب.

وقال الصحافي سطام الثقيل عبر حسابه في تويتر: تهكير حساب عبدالرزاق حمد الله، ربما تمثيل.

ويجب على حمدالله التركيز على استعادة مستواه داخل الملعب فقط والابتعاد عن خوض مباريات خارج الملعب تُؤثر على تركيزه بالإضافة إلى أن جماهير العالمي تعتمد عليه كثيرًا في الموسم الجاري أملًا في الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الثاني على التوالي.

جدير بالذكر أن آخر هدف سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الموسم الحالي ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كان في شباك نادي ضمك في الجولة الأولى.

ولم يتمكن اللاعب عبدالرزاق حمد الله من تسجيل أي أهداف في شباك فرق الحزم والشباب والأهلي.

يذكر أن الحملة الحالية التي يتعرض لها اللاعب عبدالرزاق حمد الله هي الحملة الثالثة التي يواجهها خلال خمسة أشهر، حيث سبق أن تمت مهاجمته بعد مباراة النصر والهلال في الدوري بشهر مارس الماضي، التي انتهت بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين.

وقيل وقتها: إن عبدالرزاق حمد الله تعمّد استفزاز جماهير نادي الهلال وصنع حركة مسيئة ضدهم بعد إحرازه الهدف الأول لـ النصر في شباك الحارس علي الحبسي حارس مرمى نادي الهلال.

وتعرض عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر للسباب خلال مباراة العالمي والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 27 إبريل الماضي، حيث وصل الأمر إلى قول ألفاظ مسيئة ضد والدته، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مؤقت لحساب اللاعب في تويتر ثم أعاد فتحه.