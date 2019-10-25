تفكير باريس سان جيرمان يخدم مخطط نيمار

المواطن - محمد سمعه

لم يتخذ مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أي قرار حتى الآن حول تجديد عقد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكان نيمار قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى برشلونة في صيف 2019، لكن باريس سان جيرمان تراجع عن إتمام الصفقة.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن إدارة باريس سان جيرمان تفكر في تمديد عقد نيمار حتى صيف 2025، لكن المفاوضات تم تأجيلها بسبب عدم استقرار الأوضاع بين إدارة باريس سان جيرمان ونيمار.

وأشارت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخاصة بانتقالات اللاعبين، قد تُساعد نيمار على مغادرة فريق باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “تنص اللائحة على أن اللاعبين الذي قضوا 3 سنوات أو 3 مواسم (أيهما يأتي أولًا) مع فريق واحد يستطيعون الرحيل مع دفع تعويضات”.

ولفتت صحيفة “لو باريزيان” إلى أن قيمة التعويضات لفسخ عقد البرازيلي نيمار قد تبلغ 60 مليون يورو فقط، ما يسهل رحيله عن حديقة الأمراء.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت بداية الموسم، أن قيمة فسخ تعاقد نيمار مع باريس سان جيرمان من جانب واحد تصل إلى 170 مليون يورو، الأمر الذي يصعب عودته إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وأراد نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان قبل نهاية الموسم الماضي بعدما صرح بالأمر علنيًّا.