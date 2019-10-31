تقنية البنات بالأحساء تطلق أول فرقة كشافة نسائية

تقنية البنات بالأحساء تطلق أول فرقة كشافة نسائية

2019/10/31
الساعة 9:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أطلقت الكلية التقنية للبنات في الأحساء، اليوم أول فرقة كشافة نسائية، ترأسها قائدة الفريق الكشفي خلود العنزي، بحضور عميدة الكلية سارة الصرعاوي وعدد من منسوبات الكلية وذلك في مقرها في الهفوف.

بدورها عبرت عميدة الكلية الصرعاوي، عن فخرها لانطلاق هذه الفرقة التي تعد أول فرقة كشافة نسائية على مستوى المنطقة، مشيرة بأن هذه الفرقة الكشفية تعزز من انتماء المرأة للوطن وخدمة المجتمع.

وأكدت أن المرأة السعودية تمتلك قوة وتسير بخطوات ثابته في المجالات التنموية المختلفة التي تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن برامجها ومبادراتها أن تسهم في تعزيز مهاراتها الشخصية عبر إطلاق مبادرات تدعم وتشجع الجانب التطوعي وخدمة المجتمع.

الجدير بالذكر أن الحفل اشتمل على تقليد المناديل الكشفية للمرشدات البالغ عددهن 16 مرشدة كشفية وتعهد جميع أعضاء فرقة الكشافة بالالتزام بوعد وقانون الكشافة.


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