تقنية الطائف تعلن عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني

تقنية الطائف تعلن عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني

2019/10/15
الساعة 12:32 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الطائف ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1441 هـ، وذلك في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي.
وبينت الكلية أن التقديم على برنامج الدبلوم المسائي في جميع التخصصات سيكون خلال الفترة من 13 – 23 من الشهر القادم، أما موعد التقديم لبرنامج البكالوريوس المسائي في تخصصات هندسة القوى والأت الكهربائية، وهندسة دعم ونظم الشبكات، وتخصصي الإدارة العامة والمحاسبة سيكون بداءً من يوم السبت الموافق 28 صفر حتى الأربعاء 9 ربيع أول، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط: http://www.tvtc.gov.sa.
واشترطت الكلية التقنية بمحافظة الطائف على المتقدم ، أن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن الهيئة السعودية للمهندسين، داعية المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق وذلك من الموقع الإلكتروني.


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