تكريم الفائزين بمسابقة الرئاسة العامة للأمن الفكري بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد المطوع الفائزين بمسابقة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمن الفكري.

وأشاد المطوع خلال اللقاء بالمبادرة المتميزة والفاعلة والتي من شأنها تعزيز الأمن الفكري لدى منسوبي الرئاسة ونبذ التطرف والأفكار الدخيلة على المجتمع السعودي.

كما تم تكريم الأعضاء الفائزين على مستوى الفرع لتفاعلهم الإيجابي مع برامج الرئاسة وتميز أطروحاتهم.

وجاءت هذه المشاركة استجابة لتوجيهات معالي الرئيس العام رئيس اللجنة العليا للأمن الفكري الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ــ حفظه الله ــ وبإشراف وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة.