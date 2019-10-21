تكريم الفائزين بمسابقة الرئاسة العامة للأمن الفكري بالمدينة

تكريم الفائزين بمسابقة الرئاسة العامة للأمن الفكري بالمدينة

2019/10/21
الساعة 9:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - المدينة المنورة

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد المطوع الفائزين بمسابقة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمن الفكري.

وأشاد المطوع خلال اللقاء بالمبادرة المتميزة والفاعلة والتي من شأنها تعزيز الأمن الفكري لدى منسوبي الرئاسة ونبذ التطرف والأفكار الدخيلة على المجتمع السعودي.

كما تم تكريم الأعضاء الفائزين على مستوى الفرع لتفاعلهم الإيجابي مع برامج الرئاسة وتميز أطروحاتهم.

وجاءت هذه المشاركة استجابة لتوجيهات معالي الرئيس العام رئيس اللجنة العليا للأمن الفكري الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ــ حفظه الله ــ وبإشراف وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة.

 


هل قرأت هذا ؟
  • رئيس هيئة الرياض يكرم الفائزين بمسابقة الأمن الفكري
    •
  • هكذا بدأ طلاب الدفعة الأولى لماجستير معهد الاعتدال مسيرتهم
    •
  • مجلس الشورى يطالب الهيئة بتكثيف جهودها لتعزيز الأمن الفكري
    •
  • صور.. الأمير بدر بن سلطان يدشن ملتقى اعتدال
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :