تكريم واحتفال خاص للمعلمين والمعلمات في تبوك

المواطن - تبوك

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مساء اليوم، على مسرحها بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت شعار “المعلمون الشباب: مستقبل مهنة التدريس”.

وفي كلمته خلال الحفل هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، جميع المعلمين والمعلمات بيومهم العالمي، وقال: نستذكر ونثمّن في هذا اليوم- بكل فخر واعتزاز وامتنان- ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من دعم غير محدود للتعليم والمعلمين، مؤكدًا أن “المعلمين ركيزة أساسية في العملية التعليمية، يعول عليهم في الإسهام في بناء الأجيال الواعدة لمستقبل الوطن والنهوض به، وكان لزامًا الاحتفاء بهم وإيلاؤهم جل الاهتمام”.

وأضاف العُمري: أن هذا الاحتفاء يؤكد المكانة التي يحظى بها المعلم، والدور الذي يقوم به، مبينًا أن المعلمين والمعلمات على حد سواء رسل معرفة ومصدر إشعاع، وما تكريمهم والاحتفاء بهم إلا تعبير عن تقدير المجتمع والعالم بأسره لهم وشعور صادق لمن يحمل رسالة العلم والمعرفة والتربية.

وتضمن الحفل قصيدة شعرية وفقرة فنية من لون الرفيح قدمها طلاب مدارس محافظة ضباء.

وفي ختام الحفل كرم مدير التعليم المعلمين وكذلك الجهات الداعمة.

وحضر الحفل المساعد للشؤون التعليمية “بنين” ماجد القعير والمساعد للشؤون المدرسية، سلطان العنزي وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين.

كما أقيم على مسرح الإدارات النسائية حفل مماثل للمعلمات، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان، وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الثقافية وتكريم المعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.