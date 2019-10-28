تكريم وزير الإعلام في حفل جائزة التميز للإعلام الرياضي

المواطن - مروة نبيل

كرم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الإعلام تركى بن عبدالله الشبانة، خلال حفل جائزة التميز للإعلام الرياضي.

ويُقام الآن حفل تسليم جوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019، برعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة، كأول حدث من نوعه في المملكة ضمن برامج مبادرة اتحاد الإعلام الرياضي لتشجيعهم ودعمهم، والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الدكتور رجاء الله السلمي، خلال الحفل، عن إنشاء صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين.

وأكد أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق تقديم الدعم والمساعدة للإعلاميين الرياضيين وأسرهم.. وسيتم الكشف عن تفاصيله بشكل موسع في وقت لاحق.