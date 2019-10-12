تلاوات مميزة بأصوات أئمة وخطباء الحرمين الجدد

تلاوات مميزة بأصوات أئمة وخطباء الحرمين الجدد

2019/10/12
الساعة 7:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تعين عدد من الأئمة والخطباء بالحرمين الشريفين.

وشملت الأسماء كلًّا من:

فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة خطيبًا للمسجد الحرام.

فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني خطيبًا للمسجد الحرام.

فضيلة الشيخ أحمد طالب حميد خطيبًا للمسجد النبوي.

فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إمامًا للمسجد الحرام.

فضيلة الشيخ الدكتور خالد المهنا إمامًا للمسجد النبوي.

فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامًا للمسجد النبوي.

المواطن” تقدم فيما يلي عددًا من التلاوات المميزة بأصوات الأئمة المعينين.

الشيخ بندر بليلة

الشيخ عبدالله الجهني

الشيخ أحمد طالب بن حميد

الشيخ ياسر الدوسري

الشيخ خالد بن سليمان المهنا

الشيخ أحمد الحذيفي


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