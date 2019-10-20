تمديد إغلاق المصارف في لبنان مع استمرار التظاهرات

المواطن - متابعة

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، إبقاء أبوابها مغلقة، الاثنين، على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد، ونظرًا لما تعرضت له بعض المراكز والفروع من أضرار.

وأوردت الجمعية في بيان لها أن الإغلاق يأتي حرصًا على “أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية”.

أعربت الجمعية عن أملها في أن تستتب الأوضاع العامة “لإشاعة الطمأنينة والاستقرار، ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد”.

يأتي هذا فيما جدد المتظاهرون في لبنان دعواتهم إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، اليوم الأحد، وسط العاصمة بيروت وبقية المدن حتى تحقيق مطالبهم.

وقد تم نصب أول خيمة في ساحة رياض الصلح، حيث أكد المعتصمون مواصلة التظاهر لليوم الرابع على التوالي، والمبيت في الشوارع.

من جهة أخرى احتشد آلاف المتظاهرين اللبنانيين في باريس دعمًا للتظاهرات الحالية في بيروت ضد الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة.