تمديد احتجاز رئيس وزراء باكستان السابق بقضية غاز قطر

المواطن - متابعة

قررت المحكمة تمديد احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق شاهد عباسي و2 من معاونيه، هما وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل ومدير شركة النفط الوطنية السابق شيخ عمران الحق، على ذمة التحقيق في قضية الغاز القطري المسال، حتى نهاية الشهر الجاري، فيما يستمر الجدل حول الصفقة وبنودها التي وقعت فبراير عام 2016.

وأكدت الحكومة نزاهة عملية المحاسبة، فيما طالت التحقيقات حول قضية الغاز القطري وأصول تملكها أسرة عباسي موظفين سابقين وأفراداً من أسرة رئيس الوزراء السابق.

وبحسب ما نقلت العربية عن المحلل الاقتصادي أحمد مختار، فإن هيئة المحاسبة تحاول جمع أكبر عدد ممكن من الأدلة الموثقة لتقديمها للعدالة، وهناك شبهة ثراء فاحش لرئيس الوزراء السابق إبان توليه منصبه تتجاوز مدخلاته المعلنة وهو لم يقدم ما يثبت مصدرها”.

وتحقق الحكومة في ارتكاب عباسي ومعاونيه ممارسات غير قانونية تتعلق بعقود استيراد وتوزيعِ الغاز القطري، ومحاباة شركات مفضلة، وتكبيد البلاد خسائر مادية فادحة.