تنباك وسجائر ومعسل منتهي الصلاحية ضمن مصادرات بلدية الدواسر

المواطن - الرياض

كشفت بلدية محافظة وادي الدواسر، أنها صادرت خلال هذا الأسبوع تنباك ومعسل وبعض مشتقاتها في عددٍ من البقالات، كما صادرت كمية من علب السجائر المنتهي تاريخ صلاحيتها، ومصادرة مجموعة كبيرة من الشيش ومرفقاتها، وكشف محل يبيع السجائر بالحبة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر صالح بن جري السليس، أن فرق البلدية تمكنت من ضبط تلك المضبوطات خلال الجولات اليومية لفرق صحة البيئة الرقابية، وستخضع تلك المحال وأصاحبها للائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وأشار إلى استمرار الحملة وإغلاق أي محال مخالفة بهذا الخصوص، كما حث الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على الرقم الموحد ٩٤٠ على مدار الساعة.