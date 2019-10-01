تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار غزيرة ورياح نشطة

المواطن - الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على جنوب غرب وغرب المملكة.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.