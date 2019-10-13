تنبيه لأهالي جازان وتبوك.. أمطار غزيرة وغبار وجريان للسيول

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش وأحد المسارحة والداير والطوال والعارضة وبيش وصامطة وفيفا وهروب، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبهت الأرصاد أهالي تبوك من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك،شملت تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء، وتستمر حتى الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.