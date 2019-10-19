تنبيه لأهالي مكة.. أمطار رعدية تستمر حتى الثامنة

تنبيه لأهالي مكة.. أمطار رعدية تستمر حتى الثامنة

2019/10/19
الساعة 2:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة شملت العاصمة المقدسة والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي (جازان، عسير) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الباحة،تبوك ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، حائل،الحدود الشمالية).


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