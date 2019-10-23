تنبيه لمستخدمي طريق أميرة – المرامية بالمدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

أصدر فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لمستخدمي طريق ”أميرة – المرامية” وطريق “أبا الحلو – الجديدة” وطريق “الضليعة – الجديدة”.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: “يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه”.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل.

وتشمل توقعات الأرصاد كذلك منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، غدًا الخميس.