تنبيه متقدم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على جازان

تنبيه متقدم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على جازان

2019/10/22
الساعة 11:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير بني مالك و الدرب والريث والعارضة, وفرسان وفيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً – بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.


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  • تنبيه متقدم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على جازان
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