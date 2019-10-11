تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة وسيول وبرد بمكة

تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة وسيول وبرد بمكة

2019/10/11
الساعة 9:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة الباحة يشمل “المخواة، قلوة”.

ونبّهت الأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، تستمر حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت الهيئة تنبيهًا على مكة المكرمة يشمل أضم- العاصمة المقدسة- العرضيات- ميسان.

من جانبه، حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية من هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتي العرضيات والقنفذة، مطالبًا بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.


هل قرأت هذا ؟
  • تحذير من هطول أمطار على أجزاء متفرقة من القنفذة
    •
  • أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق.. غدًا
    •
  • معاناة مخطط المنح بأبوعريش مستمرة: الشوارع ترابية ومظلمة ليلًا!
    •
  • أمطار وأتربة وسيول متوقعة في المدينة المنورة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم