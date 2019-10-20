تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة

تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة

2019/10/20
الساعة 11:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.


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