تنبيه من هطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة

المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد، ، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان، مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء هذا اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.