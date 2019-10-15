تنفيذ شرع الله بحق مواطن قتل آخر طعنًا بالصدر في الجوف

تنفيذ شرع الله بحق مواطن قتل آخر طعنًا بالصدر في الجوف

2019/10/15
الساعة 3:19 مساءً
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المواطن - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الجوف .. فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / ريان بن أحمد بن مناور الغدير -سعودي الجنسية- على قتل / يعرب بن ناظم بن عبدالله اللبيخان -سعودي الجنسية- , وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ريان بن أحمد بن مناور الغدير -سعودي الجنسية- اليوم الثلاثاء الموافق 16 / 02 / 1441 هـ في منطقة الجوف.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .. والله الهادي إلى سواء السبيل.


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