تنفيذ شرع الله في باكستاني هرب الهيروين إلى الرياض

تنفيذ شرع الله في باكستاني هرب الهيروين إلى الرياض

2019/10/17
الساعة 7:46 مساءً
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المواطن - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله ألقي القبض على / سيد غفور خان ” باكستاني الجنسية عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعا وأيد من مرجعه وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني / سيد غفور خان اليوم الخميس الموافق 1441/2/18هـ في منطقة الرياض بمحافظة الرين .
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك تؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدارت بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم ، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .


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