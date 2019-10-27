توافد جماهير الهلال والنصر إلى ملعب الجامعة

المواطن - مروة نبيل

بدأت جماهير الهلال والنصر في التوافد إلى ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، لحضور ديربي الرياض من المدرجات.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول جماهير الهلال والنصر إلى ملعب الجامعة، لمتابعة مباراة الفريقين في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال والنصر اليوم، لمواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي للظهور بمستوى مميز، وخطف نقاط مباراة الهلال والنصر اليوم، لتقليص الفارق مع الزعيم، أملًا في تعثر المنافسين وتصدر جدول ترتيب الدوري.

وقبل مباراة الهلال والنصر اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز السادس بـ11 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.