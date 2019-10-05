توتنهام يسقط بثلاثية وبوتشيتينيو يواجه خطر الإقالة

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام في فخ الخسارة أمام نادي برايتون، بثلاثية دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وبدأ الشوط الأول من مباراة توتنهام وبرايتون، بضغط هجومي من قبل فريق برايتون، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب نيال موباي في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي برايتون ضغطه، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني في شباك نادي توتنهام الذي فشل في تقديم أداء إيجابي خلال الشوط الأول.

وتمكن نادي برايتون من إحراز الهدف الثاني في شباك نادي توتنهام في الدقيقة الثانية والثلاثين عبر اللاعب أرون كونولي بطريقة جميلة.

وحاول نادي توتنهام تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تفوق دفاعي كبير من قبل لاعبي برايتون.

وانتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام وبرايتون بتأخر السبيرز بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني استفاق نادي توتنهام قليلًا وظل يُقاتل من أجل إحراز الهدف الأول، ولكن دون فائدة في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وبحث نادي برايتون عن إسقاط توتنهام بنتيجة تاريخية وإحراز الهدف الثالث، حتى نجح اللاعب أرون كونولي في إحراز الهدف الثاني له والثالث لـ برايتون في الدقيقة الخامسة والستين.

انتهت مباراة توتنهام وبرايتون بسقوط السبيرز بثلاثية دون رد في مباراة أُقيمت على ملعب فالمر.

وقبل مباراة توتنهام وبرايتون، كان المدرب بوتشيتينيو صرّح بأنه يريد البقاء في السبيرز لمدة خمس سنوات.

وقالت صحيفة التليجراف الإنجليزية في وقت سابق: إن إدارة توتنهام مقتنعة بالإبقاء على بوتشيتينو؛ كونه الرجل الأنسب لمنصب المدير الفني في السبيرز خلال الفترة الحالية.

وربما يواجه بوتشيتينيو خطر الإقالة بعد خسارة توتنهام المذلة اليوم، التي تأتي بعد الخسارة القاسية من بايرن ميونيخ الألماني 7- 2 في دوري أبطال أوروبا.