توجيه من أمير عسير بشأن لائحة الذوق العام

توجيه من أمير عسير بشأن لائحة الذوق العام

2019/10/28
الساعة 10:38 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - حسن عسيري - أبها

وجه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ، بتنظيم ورش تعريفية متزامنة عن لائحة الذوق العام في كافة مدن عسير، وفي كافة قطاعاتها الأمنية والتعليمية والخدمية والخاصة تزامناً مع البدء في تطبيق اللائحة.

ومن المقرر أن يقام يوم غد الثلاثاء عقد ورش عمل يتحدث فيها كلٌّ من مدير الشرطة ومدير الدوريات الأمنية ومدير المرور في كافة المحافظات والمدن بحضور المحافظين ورؤساء المراكز والإدارات الحكومية العسكرية والإدارات الحكومية المدنية والجهات التعليمية والمؤسسات الخيرية واللجان التطوعية ومشايخ القبائل والنواب والأعيان.

كما سيتم ربط عدد كبير من المدارس للبنين والبنات عبر النقل المباشر لمتابعة ورش العمل التعريفية للائحة.


هل قرأت هذا ؟
  • أمير عسير يفتتح ملتقى الطاقة النظيفة بأبها ويشيد بالمشاريع الكهربائية
    •
  • وفد إعلامي يزور الواجهة البحرية بدعوة من أمانة عسير وهذا موعد تدشينها رسميًا
    •
  • أمير عسير يكرم فريقًا طبيًّا أجرى عملية نادرة لمسنة سورية
    •
  • ‏فيديو.. تركي بن طلال عن الطفلة مها: لا يوجد اجتماع يتعلق بمجتمعها إلا وتحضره
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم