توخيل سعيد بموقف المنتخب الفرنسي مع مبابي

المواطن - مروة نبيل

أبدى المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل سعادته بعدم مشاركة النجم كيليان مبابي مع المنتخب الفرنسي خلال مباراتي أيسلندا وتركيا، لمنحه فرصة أفضل للتأهيل.

وشدد توخيل على أنه ليس على ثقة تامة حتى الآن على قدرة مبابي على المشاركة في التشكيلة الأساسية لفريق باريس سان جيرمان خلال مباراته ضد نيس في الدوري الفرنسي، يوم غد الجمعة.

وعن إمكانية مشاركة مبابي كأساسي في مباراة الغد، قال توخيل: “لست متأكدًا.. أشعر بالسعادة للاتفاق الذي تم مع المنتخب الفرنسي، لأنه كان من الصعب أن يشارك مبابي في مباراتي أيسلندا وتركيا بتصفيات يورو 2020”.

وأشار مدرب سان جيرمان إلى أن مبابي تدرب بشكل جيد خلال الأيام الماضية، ولكنه يرفض مشاركته في المباريات قبل اكتمال لياقته بشكل كامل، خوفًا من تجدد الإصابة.

وكان مبابي أصيب في الفخذ نهاية شهر أغسطس الماضي، وشارك كبديل فقط بعد تعافيه من الإصابة، وذلك خلال مباراتي بوردو في الدوري الفرنسي ثم أمام غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.