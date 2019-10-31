توضيح وتحذير من السفارة لدى الفلبين بعد الزلزال

توضيح وتحذير من السفارة لدى الفلبين بعد الزلزال

2019/10/31
الساعة 9:08 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أكدت سفارة المملكة لدى دولة الفلبين أن المواطنين السعوديين لم يتعرضوا لأي أضرار جراء الزلزال الذي ضرب مدينة كوتاباتو ومدينة دافاو ومدينة تولونان في إقليم مينداناو وبلغت قوته 6.5 درجة على مقياس رصد الزلازل “ريختر”، كما أن السفارة لم تتلق أي بلاغ من قبل أي مواطن.

وشددت السفارة على ضرورة أن يأخذ المواطنين الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة الفلبينية.

وضرب زلزال بلغت قوته 5ر6 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين اليوم متسببًا في اهتزاز عدد من المباني، حيث وقع الزلزال الساعة 0911 صباحًا بالتوقيت المحلي (0111 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه الأحدث قريب من بلدة تولونان في إقليم كوتاباتو ( 972 كيلومترًا جنوبي العاصمة مانيلا).

وأهابت السفارة بالمواطنين بالتواصل بالأرقام المرفقة في حال حدوث أي طوارئ:


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • زلزال بقوة 4ر6 درجة يضرب جنوب الفلبين
    •
  • تخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين إلى 8850 ريال عبر خدمة معروفة
    •
  • خدمة جديدة تخفض تكلفة استقدام العاملة الفلبينية 50%
    •
  • مقتل انتحارية مشتبه بها في تفجير بالقرب من وحدة عسكرية بالفلبين
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :