توفي والدها وعمرها 23 عامًا هل يمكنها التسجيل كمستقلة في حساب المواطن؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمواطن والمواطنة التسجيل كفرد مستقل في حال كان العمر من 18 سنة إلى 24 سنة ولا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مواطنة وجهت سؤالًا قالت خلاله: “السلام عليكم أنا والدي متوفٍ وعمري ثلاث وعشرون هل أكون مستقلة أو تابعة.. لست مستقلة مع أمي”.

ورد البرنامج بقوله: “وعليكم السلام، بإمكانك التسجيل كفرد مستقل وفي حال كان العمر من 18 سنة إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.