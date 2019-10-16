توقعات الأرصاد لطقس الخميس.. سحب رعدية وغبار وضباب

توقعات الأرصاد لطقس الخميس.. سحب رعدية وغبار وضباب

2019/10/17
الساعة 12:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وتضمنت التوقعات استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة وتبوك وأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والمنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية.

ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غدًا إلى 39 درجة مئوية، وذلك في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية، في أبها.


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  • توقعات الأرصاد لطقس الخميس.. سحب رعدية وغبار وضباب
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  • طقس تبوك غير مستقر حتى منتصف الليل 
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  • أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى الثامنة 
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  • أمطار على الباحة لأكثر من 11 ساعة
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