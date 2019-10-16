توهج عمر السومة يُقلق التعاون

المواطن - محمد سمعه

نجح السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي في رسم لوحة من الإبداع مع منتخب بلاده بالأمس في لقاء غوام ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتألق عمر السومة وسجل ثلاثة أهداف ” هاتريك” في لقاء غوام الذي انتهى بفوز المنتخب السوري برباعية دون رد.

يذكر أن تألق عمر السومة يُقلق نادي التعاون، خاصة أن سكري القصيم سيكون المنافس المقبل للنادي الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُقام اللقاء بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة.

ويسعى عمر السومة خلال الموسم الحالي من بطولة دوري المحترفين للعودة من جديد والمنافسة على لقب هداف الدوري الذي غاب عنه آخر موسمين.

ومع بداية الشوط الأول من مباراة سوريا ضد غوام، نجح عمر السومة في إحراز الهدف الأول لمنتخب نسور قاسيون في الدقيقة الثانية بطريقة جميلة.

وحاول المنتخب السوري بعد ذلك إضافة الهدف الثاني في الشوط الأول من مباراة سوريا ضد غوام، حتى عاد عمر السومة وسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده عند حلول الدقيقة الرابعة والأربعين.

وسجل عمر السومة الهاتريك في لقاء سوريا ضد غوام عند حلول الدقيقة الرابعة والثمانين لتُصبح النتيجة ثلاثية دون رد للمنتخب السوري.

يذكر أن عمر السومة سجل حتى الآن مع النادي الأهلي أربعة أهداف في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان.

وكان عمر السومة واجه مشكلات عديدة مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني السابق للنادي الأهلي حينما كان الأخير مدربًا للراقي.

وبعد إقالة برانكو إيفانكوفيتش أكد عمر السومة أن لاعبي الأهلي تنفسوا وأصبح لديهم الحرية للعب بصورة جيدة مع الراقي.

وكان اسم عمر السومة ارتبط بالانتقال للنادي الأهلي المصري في صيف العام الجاري.