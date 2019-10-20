تيري هنري: غوميز صديقي وأعلم بتألقه مع #الهلال

المواطن - محمد سمعه

بعث الفرنسي تيري هنري نجم نادي أرسنال الإنجليزي السابق بإشادة إلى مواطنه بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال.

وقال تيري هنري في تصريحات إعلامية: غوميز صديقي ومع الأسف لم أستطع أن أشاهد مباريات له مع الهلال، ولكن أعلم أنه يقدم مستويات مميزة وهذا ليس غريبًا عنه، لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة.

وحرص الفرنسي تيري هنري، أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب فرنسا السابق مؤخرًا، على الحضور في جلسة خاصة للمرة الأولى في المملكة؛ وذلك لمقابلة عشاقه خلال فعاليات تنوين إثراء.

وألقى هنري محاضرة أمس السبت عن تاريخه مع كرة القدم بالإضافة إلى أبرز اللحظات التي واجهته كلاعب مع الأندية التي لعب لها ومع المنتخب الفرنسي.

وتُوج تيري هنري بلقب كأس العالم عام 1998 مع منتخب فرنسا بجانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة في عام 2009.