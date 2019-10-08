ثغرة خطيرة في واتساب.. حدِّثْ التطبيق لآخر إصدار فوراً

المواطن - الرياض

نصح الخبير التقني عبدالله السبع بتحديث تطبيق واتساب لتفادي خطورة ثغرة خطيرة في التطبيق.

وقال السبع في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة حدِّثْ تطبيقَ الواتساب لآخر إصدار؛ في ثغرة في التطبيق تهدد بيانات وخصوصية المستخدمين”.

وأضاف السبع في مقطع فيديو نشره عبر حسابه، أن المخترقين يتمكنون من استغلال صورة متحركة والوصول لحسابك وسرقة معلوماتك، ولذلك حدث لآخر إصدار، حيث أُغلقت الثغرة في آخر تحديث للتطبيق.