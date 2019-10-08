ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء

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أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أسماء الفائزين بجائزة نوبل في مجال الفيزياء لعام 2019.

ومنحت جائزة نوبل في مجال الفيزياء لعام 2019 مناصفة بين العالم جيمس بيبلز نظراً لمجهوده في الاكتشافات النظرية في علم الكونيات الفيزيائي، والنصف الآخر يتناصفها العالمان ميشيل مايور وديدييه كيلوز لاكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم من النوع الشمسي.

وكانت جائزة نوبل، مُنحت العام الماضي إلى الأمريكي آرثر آشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند، وذلك لاكتشافاتهم في مجال فيزياء الليزر، حيث كانت تعد إنجازات العلماء الثلاثة تمهيدًا لتقنيات تساعد في إنجاز عمليات طبية وجراحية دقيقة، خاصة في مجال جراحة العيون، إلى جانب تطبيقات علمية أخرى.