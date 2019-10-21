ثمانينية لم تحصل على إجازة منذ 10 سنوات .. ورئيسها يفصلها بحجة التحديث

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أُقيلت السيدة إيلين جولي من وظيفتها كسكرتيرة في مستشفى بيركشير الملكي، بعد أن أخفقت في استخدام نظام الكمبيوتر واستمرت بنظام عمل السكرتارية القديمة.

ورأت “إيلين”، 86 عامًا، أنها تعرضت بذلك للتمييز بسبب سنها، وصحبت قضيتها إلى أروقة المحاكم، لتصبح أكبر سيدة إنجليزية تقاضي رؤساءها في العمل.

ووضعت السيدة “إيلين” المستشفى في حرج، وفي بيان، أدلى به أمس، المتحدث باسم مؤسسة بيركشير الملكية للصحة العامة، قال إن القضية كانت “مزعجة ومحزنة لجميع المعنيين”، مؤكدا أن المؤسسة تحرص على مراعاة تكافؤ الفرص، واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع أي شكل من أشكال التمييز من الحدوث في العمل.

وبالفعل عرضت المستشفى عليها دفعة نقدية كتسوية خارج المحكمة، وقبلت السيدة الثمانينية المبلغ، لكنه بقي غير معلن.

وأكدت المؤسسة على أن قرار الفصل لم يأتِ تمييزًا على أساس السن، بل إن تقريرًا داخليًا لعملها شمل ملاحظات غير سارة حول عمرها وصحتها.

وقالت السيدة “إيلين” عن ذلك، إنها لم تأخذ يومًا إجازة مرضية لمدة 10 سنوات، وأنها كانت تنوي مواصلة العمل لأطول فترة ممكنة، إلى أن يبلغ الـ 90 على الأقل، وقد شعرت بأن كرامتها قد انتهكت.