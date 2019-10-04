جازان على موعد مع أمطار غزيرة وغبار يحد الرؤية حتى السابعة مساءً

جازان على موعد مع أمطار غزيرة وغبار يحد الرؤية حتى السابعة مساءً

2019/10/04
الساعة 1:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية ، تشمل مدينة جيزان و محافظات أحد المسارحة،والحرث،والداير،والدرب،والريث، والطوال،والعارضة،والعيدابي،وفيفا،وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.


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